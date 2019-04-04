Кубица: в Бахрейне не помогла бы даже перестановка шин с задних колёс вперёд

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица рассказал о проблемах со сцеплением болида с трассой во время Гран-при Бахрейна. По мнению польского гонщика, устранить проблемы было бы невозможно даже с помощью необычных решений.

«В начале гонки казалось, что можно как-то замаскировать проблемы. Стартовые круги требуют импровизации, особенно если находишься далеко позади. Гонка превращается в борьбу за выживание. Возможно, мне даже стало легче из-за ветра. Но когда все расставились по своим местам, я понял, что у меня нет сцепления.

Я лишь стремился довести машину до финиша. Во время некоторых поворотов я ехал очень медленно, стараясь сберечь задние шины. Но и тогда я всё равно скользил, они перегревались.

Всем было сложно, учитывая ветер. Но когда у твоего автомобиля нет сцепления, да ещё и едешь на изношенных шинах с ветром, игра закончена.

Можно было делать всё, что угодно, ничего бы не помогло. Даже если бы мы поставили вперёд задние шины. Но проблемы были настолько большие, что изменить ситуацию было невозможно», — цитирует Кубицу RaceFans.