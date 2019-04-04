Тиктум надеется, что его будут и дальше привлекать к тестам

Британский пилот Дэниел Тиктум прокомментировал свой опыт тестов Формулы-1 в составе команды «Торо Россо».

«Когда теперь окажусь в болиде Формулы-1 вновь? Пока ничего неизвестно и не подтверждено. Я буду продолжать делать то, что мне говорят. Буду выполнять свою работу. Надеюсь, что шанс мне предоставится. Верю, что хорошо работал в течение этой недели. Надеюсь, что смог проявить себя, а наше сотрудничество продолжится. Но пока ничего неизвестно», — приводит слова Тиктума GrandPX.News.

Ранее сообщалось, что Тиктум может стать боевым пилотом «Торо Россо». Но в нынешнем сезоне он выступает в японских гонках «Супер Формула».

Ранее Тиктум после тестов заявил, что мог проехать круг быстрее, но ему помешали проблемы с шинами.