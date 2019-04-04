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Клэр Уильямс взяла на себя вину за реформы, которые привели к кризису «Уильямса»

Клэр Уильямс взяла на себя вину за реформы, которые привели к кризису «Уильямса»
Авто / Формула-1

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс призналась, что была инициатором реформ, которые привели к резкому ухудшению результатов команды. По словам Уильямс, она внесла изменения в структуру управления командой, которые не привели к ожидаемым результатам.

«Чтобы сохранить хорошие результаты и дальше прогрессировать, мы изменили кое-что во внутренней структуре управления. Оказалось, что это было ошибкой. Эти изменения были моей инициативой, я признаю свою вину. Поверьте, мы не прячем головы в песок. Мы прекрасно понимаем, в какой ситуации находимся, осознаём, что нужно сделать, чтобы изменить это. Но мы говорим о долгом процессе.

Мы стараемся собственными силами производить максимальное количество деталей. У нас 620 рабочих, что очень много для такой структуры. Мы также стремимся создать «Уильямс» будущего, сохранив нашу культуру. Это наша задача. Мы участвуем в гонках уже 42 года, потому что это наша страсть. Мы понимаем, что сейчас находимся на задворках, но я знаю, что мы вернёмся на заслуженные позици. Это лишь вопрос времени

Уход Падди Лоу? Я бы не хотела говорить сейчас об этом. Мне очень сложно говорить о Падди и его роли», — цитирует Уильямс GrandPX.News со ссылкой на AutoHebdo.

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