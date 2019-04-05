Ди Монтедземоло — о карьере Алонсо в «Феррари»: ему не хватило удачи

Экс-глава «Феррари» Лука ди Монтедземоло считает, что бывший пилот «Скудерии» Фернандо Алонсо оказался в итальянской команде в не самое подходящее время.

«Откровенно говоря, Алонсо не повезло оказаться в „Феррари“ именно тогда, когда „Ред Булл“ переживал период похожий на тот, что был у „Феррари“ в начале века. Мне не нравится это говорить, но должен признать, что Алонсо не хватило везения. В 2012 году он просто потерял титул на Гран-при Бразилии, а в 2010 он не смог его завоевать из-за ошибки команды. Нам было достаточно привезти его к финишу на четвёртом месте, но мы упустили шанс», — приводит слова ди Монтедземоло Nextgen-Auto.

Напомним, что минувший сезон стал последним в карьере Алонсо в Формуле-1.