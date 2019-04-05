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Петров: мы все будем рады, если Леклер продолжит показывать такие результаты

Петров: мы все будем рады, если Леклер продолжит показывать такие результаты
Авто / Формула-1

Пилот программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров поделился впечатлениями от начала сезона в Формуле-1 и от внутрикомандного сражения гонщиков «Феррари» Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля.

«Сложно сказать, как в дальнейшем сложится борьба между Леклером и Феттелем. Если Леклер будет продолжать показывать столь высокие результаты, мы все, думаю, будем рады. Забегать вперёд я бы не стал.

Фаворит сезона? «Феррари» очень близка к «Мерседесу», но, на мой взгляд, по ситуации на данный момент Льюис Хэмилтон может выиграть чемпионат. В то же время борьба между этими двумя командами выглядит интересной. Также не надо забывать про «Ред Булл» и такие команды, как «Хаас» и «Рено», они тоже неплохо выглядели в гонке в Бахрейне. Так что я надеюсь на красивую борьбу в сезоне», — заявил Петров корреспонденту «Чемпионата».

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