Альгерсуари: Формула-1 — нечеловеческий вид спорта, в нём нет места дружбе

Экс-пилот «Торо Россо» Хайме Альгерсуари поделился мыслями о Формуле-1, подвергнув чемпионат жёсткой критике и отметив, что в нём нет места человеческим чувствам.

«Формула-1 — это спорт, который полон эгоцентризма. Я жил в этой среде с 15 лет и знал, что, если я не смогу показывать результат, меня попросту выкинут и мне придётся жить с чувством ненависти к напарнику по команде.

Здесь генерируются совершенно иные чувства. Ты борешься всю свою жизнь, и даже если выступаешь на самом высоком уровне и выдаёшь идеальную гонку, можешь финишировать на седьмом месте. В Формуле-1 выигрывает тот, у кого лучшая техника. Это порождает чувство беспомощности, которое сложно принять. Я всегда воспринимал Формулу-1 как спорт, в котором человеческий фактор не играет роли.

Отношения с соотечественниками? В таких видах, как гольф или теннис, спортсмены из одной страны близки, но в Формуле-1 нет места дружбе, это нечеловеческий вид спорта. Уверен, если бы у всех были одинаковые машины, всё было бы совершенно иначе», — приводит слова испанца AS.