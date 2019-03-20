Альгерсуари: попадая в Формулу-1, ты превращаешься в марионетку

Экс-пилот Формулы-1 Хайме Альгерсуари покинул «Большие призы» в 2011 году. Руководство программы «Ред Булл» освободило испанца от обязанностей в «Торо Россо», не оставив ему возможности для поиска места в другой команде. По словам испанца, долгое время он не мог говорить об этом без эмоций и лишь теперь написал книгу о тех событиях, которая, по его мнению, более объективна.

«Я написал книгу, потому что мне нужно было рассказать историю о моей жизни в Формуле-1, о причинах ухода из спорта и о том, как я себя мотивировал дальше. Раньше я не мог выразить свои мысли объективно, без какой-либо злобы. Было важно всё увидеть с расстояния нескольких лет

Когда я покидал Ф-1, я ненавидел чемпионат. Приходя в Формулу-1, ты становишься марионеткой в руках крупных компаний. Ты представляешь бренд, все тебе улыбаются, но в реальности ты не знаешь, кто твой друг, и ты просто живёшь в мире лжи. В Формуле-1 у тебя не может быть своего мнения. Знал, что моя машина отличается от той, что была у моего напарника. Мне это не нравилось, и я всегда говорю то, что думаю.

Что касается моего ухода из программы, то не знаю, кто принимал решение разорвать со мной сотрудничество. Оно принималось быстро, мне сообщили всё в декабре, когда у нас уже не оставалось вариантов с другими командами. Решение было принято, не исходя из моих результатов. Когда всё это произошло, можно было сказать, что в «Ред Булл» плохие люди, которые являются моими врагами. Но сейчас понимаю, что благодаря им я попал в Формулу-1, они платили за мои выступления, так что я должен быть благодарен», — приводит слова Альгерсуари Ara.cat.

Отметим, что на данный момент Альгерсуари далёк от автоспорта. Хайме переквалифицировался в музыкальные продюсеры.