Хэмилтон не исключает, что в будущем будет выступать в Формуле-E

Пятикратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не исключил, что после завершения карьеры в Ф-1 переключится на выступления в Формуле-E.

«Это то, что я обсуждаю. До сих пор речь всегда шла о Формуле-1. Я выступаю с восьми лет, и после ухода из серии у меня будет серьёзный синдром отмены, который преследует всех гонщиков, завершивших карьеру. Так что, возможно, обращу внимание на другие серии. Алонсо пробует себя в IndyCar, а Райкконен и вовсе продолжает расширять границы.

Возможно, Формула-E именно та серия, в которой в будущем буду использовать свои умения. Вместе с тем, чем старше становишься, тем сложнее мотивировать себя и оставаться сфокусированным. Уверен, я всегда буду любить машины и попробую оставаться в Формуле-1 так долго, как только смогу себе позволить", — приводит слова британца Planet F1.