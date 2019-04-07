Риккардо: в глубине души надеялся, что сяду в болид и он будет быстр

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо признался, что ему нужно время, чтобы осознать, что в нынешнем сезоне его машина не позволит ему бороться за высокие результаты.

«Знал, что всё это потребует времени. Но в глубине души ожидал, что сяду в болид и он будет быстр. Не секрет, что в этом году моя машина не так быстра, как в прошлом сезоне. Как бы то ни было, мы будем в порядке.

Что касается ситуации с Шарлем Леклером, ситуация напоминает ту, которая случилась со мной при переходе из «Торо Россо» в «Ред Булл». Всё становится проще, и ты думаешь: о, машина может делать и такое. Мне же нужно набраться терпения и быть дисциплинированным. Но это своеобразный вызов, и это здорово", — приводит слова Риккардо GPblog.