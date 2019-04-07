Кубица: проблемы машины 2018 года было сложнее решить, чем нынешние

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица полагает, что в сезоне-2019 проблемы с болидом будет решить легче, чем в прошлом году.



«В каком-то смысле проблемы этого сезона легче решить, потому что мы знаем, в чём проблема и чего нам не хватает. В прошлом году всё было намного сложнее, поскольку недоработки болида были очень противоречивы. Но, с другой стороны, трудно внести изменения за пару месяцев.



Очень сложно удержать производительность в болиде, прижимную силу, но правда в том, что нужно искать новые идеи или что-то, что позволит нам продолжить улучшения. Нам нужно убедиться, что это произойдёт и произойдёт как можно скорее. Я думаю, что в прошлом году проблемы были совершенно другими и их было трудно предсказать», — приводит слова Роберта Кубицы GPToday.