Бинотто: надо удостовериться, что проблемы Бахрейна больше не повторятся

Руководитель команды «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от Гран-при Китая.

«Третий Гран-при сезона будет проходить на трассе, которая сильно отличается от трассы в Мельбурне и Бахрейне. Здесь очень длинные прямые и повороты, в которых на переднюю часть болида оказывается нетипично большая нагрузка.

Мы хотим подтвердить, что болид SF90 конкурентоспособен на таком типе трассы. Также надо удостовериться, что технические проблемы, возникшие у нас в Бахрейне, больше не повторятся.

Как всегда, мы стремимся к хорошему результату и хотим опередить наших конкурентов. Нам предстоит выступить на 1000-м Гран-при в истории Формулы-1, что является ещё одной причиной нашего стремления добиться отличного результата», — цитирует Бинотто пресс-служба «Феррари».