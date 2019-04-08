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Бинотто: надо удостовериться, что проблемы Бахрейна больше не повторятся

Бинотто: надо удостовериться, что проблемы Бахрейна больше не повторятся
Авто / Формула-1

Руководитель команды «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от Гран-при Китая.

«Третий Гран-при сезона будет проходить на трассе, которая сильно отличается от трассы в Мельбурне и Бахрейне. Здесь очень длинные прямые и повороты, в которых на переднюю часть болида оказывается нетипично большая нагрузка.

Мы хотим подтвердить, что болид SF90 конкурентоспособен на таком типе трассы. Также надо удостовериться, что технические проблемы, возникшие у нас в Бахрейне, больше не повторятся.

Как всегда, мы стремимся к хорошему результату и хотим опередить наших конкурентов. Нам предстоит выступить на 1000-м Гран-при в истории Формулы-1, что является ещё одной причиной нашего стремления добиться отличного результата», — цитирует Бинотто пресс-служба «Феррари».

Бинотто: всё проверим и выясним, что пошло не так
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