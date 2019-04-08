Штайнер: будь мы последними, на нас никто не обращал бы внимания

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о своём отношении к тому, что команду называют сателлитом «Феррари».



«Я не обращаю внимания на слова о том, что мы якобы сателлит «Феррари». Некоторые так думают, но я не понимаю, что они имеют ввиду. Думаю, они и сами до конца этого не понимают. Обычно я слышу это от тех, кто не понимает, как мы можем так хорошо работать. Они говорят, что мы — копия «Феррари». Но существуют правила, в которых чётко прописано, что мы можем делать, а что — нет. Мы соответствуем регламенту. А то, что о нас кто-то думает плохо, меня не беспокоит.



Если бы мы были последними, то на нас никто не обращал бы внимания. Это бы всех устроило. Все думали, что так и будет. Но с годами наши результаты растут, а люди критикуют нас всё больше. Мы привыкли к этому», — приводит слова Штайнера пресс-служба команды.