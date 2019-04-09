Сайнс-младший: отправляюсь в Китай с новыми силами, снова готов бороться

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший поделился ожиданиями от Гран-при Китая.

«Я отправляюсь в Китай с новыми силами, снова готов бороться. В Бахрейне у нас была хорошая скорость и в квалификации, и, особенно, на старте гонке. К сожалению, я врезался и был вынужден сойти с дистанции из-за проблем с коробкой передач.

Но я предпочитаю думать о позитивных вещах. В Китае сегменты трассы варьируются, поэтому мы сможем проверить наш болид. Первый поворот очень сложный, но интересный. Также отличную возможность погоняться предоставляет длинная прямая перед поворотом 14.

Для меня большая честь принять участие в тысячном Гран-при Формулы-1. Этот вид спорта был моей страстью с юных лет. Очень рад, что приму участие в этом историческом событии, горжусь», — цитирует Сайнса-младшего пресс-служба Макларена.