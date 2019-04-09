Райкконену всё равно, побьёт ли он рекорд Баррикелло

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен является самым возрастным пилотом Формулы-1 в нынешнем сезоне. В следующем чемпионате финн может побить рекорд по количеству проведённых Гран-при в Ф-1, принадлежащий Рубенсу Баррикелло. Однако, по словам Кими, он совершенно не придаёт этому значения и не гоняется за рекордами подобного рода.

«Я никогда не гонялся за какими-либо цифрами. В конце концов, это просто цифры. Даже если речь будет идти о 20 тысячах Гран-при, это не имеет значения. По крайней мере я не знаю, сколько гонок на моём счету. Я выступаю, потому что чувствую, что это то, что я хочу делать. Когда это чувство уйдёт, я остановлюсь. Что касается цифр, то у меня к этому нулевой интерес. Они не будут диктовать, что мне делать», — приводит слова Райкконена RaceFans.

На данный момент в активе Кими 293 гонки, в то время как на счету Баррикелло 322 проведённых этапа.