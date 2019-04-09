Вольф считает, что фаворитом Гран-при Китая будет «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, невзирая на два победных дубля команды на старте сезона, считает, что фаворитом Гран-при Китая будет «Феррари». По словам функционера, главное преимущество «Скудерии» кроется в мощности силовой установки.

«С учётом увиденного на тестах в Барселоне мы ожидали, что пилоты „Феррари“ уже будут хороши в Австралии. Так что нас скорее удивила гонка в Мельбурне, чем в Бахрейне. В Бахрейне они были очень сильны. Скорость на прямых оказалась просто невероятной. Никто не способен конкурировать с продемонстрированной ими мощью. Кажется, что в квалификации на прямых они выигрывали около полусекунды и с этим тяжело конкурировать.

Суть не в аэродинамическом сопротивлении или в каком-то одном компоненте, в этом мы отличаемся, возможно, на 0,1 секунды. Всё дело в мощности их мотора, что касается гонки в Мельбурне, то это было исключением», — приводит слова Вольфа ESPN.