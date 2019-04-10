«КАМАЗ-мастер» выставит четыре экипажа на ралли «Шёлковый путь»-2019

Российская команда «КАМАЗ-мастер» в этом году выставит на международный ралли-марафон «Шёлковый путь. Россия-Монголия-Китай» четыре экипажа. Команду будут представлять экипажи Андрея Каргинова, Антона Шибалова, Айрата Мардеева и Сергея Куприянова. Также на спортивном грузовике «КАМАЗ» выступит российско-китайский экипаж, но его состав будет объявлен позже, сообщает пресс-служба команды.

Международный ралли-марафон стартует 6 июля в Иркутске. Соревнования проводятся с 2009 года. В ралли соревнуются в двух категориях — внедорожники и грузовики. Планировалось участие и мотоциклов, однако ни в одном издании гонки они на данный момент не участвовали.

Экипажи «КАМАЗ-мастера» начали подготовку к июльскому старту. Подготовка включает в себя внедрение и отладку новых технических решений, тренировки экипажей, в том числе и тестирование новых кандидатов на позиции штурманов и механиков. Кроме того, запланировано участие в ряде соревнований, первым из которых в новом сезоне станет этап чемпионата России «Золото Кагана», который пройдёт в конце апреля в Астрахани.