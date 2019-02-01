«КАМАЗ-мастер» выпустил ролик по итогам 2018 года

Российская команда «КАМАЗ-мастер» опубликовала видеоотчёт о своей проделанной работе в прошлом, 2018 году.

В ролик попали кадры побед «КАМАЗ-мастера» в престижнейшем ралли-марафоне «Дакар». На «Дакаре»-2019 экипаж Эдуарда Николаева третий раз подряд стал победителем многодневки в классе грузовиков. Дмитрий Сотников занял второе место.

Отметим, что прошлый год был юбилейным, 50-м для завода КАМАЗ.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».

Ранее «КАМАЗ-мастер» поздравил президент России Владимир Путин.

«Поздравляю вас с триумфальным выступлением на знаменитом «Дакаре». Наши экипажи в классе грузовиков по традиции являются признанными лидерами этого авторитетного и престижного ралли. Сильные соперники не стоят на месте. Несмотря на это, вы удерживаете победную планку, год от года доказываете превосходство в пилотировании, в твёрдости воли и характера», — сказал Путин.