Мик Шумахер: узнал много нового на тестах Ф-1, это пригодится мне в Формуле-2

Немецкий гонщик Мик Шумахер рассказал о том, что нового он узнал на тестах Формулы-1. По словам Шумахера, он использует полезную информацию с тестов в своих выступлениях в Формуле-2.



«Разделить обязанности в Формуле-1 и Формуле-2 оказалось совсем несложно. Мой уик-энд прошёл в Формуле-2 и я был полностью сосредоточен на работе там, и только после этих сессий я стал задумываться о тестах в Формуле-1.



В целом, я неплохо справился, так что за отличным уик-эндом последовала не менее позитивная неделя. В Формуле-1 есть множество способов узнать о характеристиках болида. Я пообщался с инженерами и узнал много нового на этих тестах, в том числе и то что пригодится мне в Формуле-2. Я задействую эту информацию в дальнейшем», — приводит слова Мика Шумахера Crash.