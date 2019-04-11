Марко: бензин «Феррари» правда странно пахнет, но не грейпфрутом, а клубникой

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подтвердил, что из боксов «Феррари» исходит странный запах топлива. Ранее на необычный запах обратил внимание руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер. Он заявил, что топливо «Феррари» пахнет грейпфрутовым соком.

«Из боксов «Феррари» идёт странный запах, но пахнет скорее не грейпфрутом, а клубникой. Мы думаем, что там нашли идеальный состав топлива. Впрочем, мне не кажется, что речь идёт о нарушении правил. Нам нужно всё проанализировать», — цитирует Марко Autobild.

Огромное преимущество «Феррари» впервые было отмечено во время предсезонных тестов в Барселоне. После Гран-при Бахрейна специалисты на основе данных GPS подсчитали, что силовая установка итальянской команды примерно на 40 лошадиных сил превосходит по мощности двигатели болидов других «конюшен».

При этом ФИА ввела перед началом сезона новые правила и ограничения, которые, как предполагалось, уравняют работу двигателей.

Огромное преимущество есть только у заводской команды «Феррари», топливо которой поставляет компания «Шелл». Клиентские команды «Феррари», работающие на аналогичных двигателях, используют топливо других поставщиков.