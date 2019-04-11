Ферстаппен: никогда не созваниваюсь с Вольфом, у него даже нет моего номера

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен опроверг слова спортивного консультанта Хельмута Марко, который сообщил, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф регулярно созванивается с голландским гонщиком и его отцом.

«Я был удивлён, когда услышал об этом, ведь я никогда не разговариваю с Тото. Он никогда не звонит мне, у него даже нет моего номера. Поэтому вся эта история показалась мне забавной. Вольф иногда общается с моим отцом, но в основном они обсуждают детей и картинг.

Условия моего контракта с командой? Я не могу об этом говорить, я никогда не разглашаю условий, думаю, это нормально», — цитирует Ферстаппена RaceFans.

Марко рассказал об общении Вольфа и Ферстаппена на фоне слухов о возможном переходе голландца в «Мерседес».