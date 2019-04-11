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Феттель признал, что пока не удовлетворён болидом «Феррари»

Феттель признал, что пока не удовлетворён болидом «Феррари»
Авто / Формула-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что пока не удовлетворён своим болидом. В двух стартовых гонках сезона Феттель не смог попасть на подиум.

«Я не был доволен своим результатом в Бахрейне, недоволен и тем, как чувствую себя за рулём болида. Эти же ощущения у меня были и во время предсезонных тестов.

Я знаю, что могу выступать лучше. И знаю, что впереди ещё много гонок, чтобы доказать это.

Это нормально, что пилот никогда не получает машину, которая его полностью устраивает. Приходится адаптироваться. Крайне редко бывает такое, что у гонщика нет поводов для недовольств болидом.

Думаю, что тесты по ходу сезона были полезными. Нам удалось узнать больше о машине и её поведении. В Барселоне во время предсезонных тестов такую информацию собрать было невозможно», — приводит слова Феттеля Sky Sports.

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