Феттель: мог обогнать Леклера обратно на следующей прямой, но не было смысла

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признался, что его совсем не удивило решение партнёра по команде монегаска Шарля Леклера атаковать его по ходу Гран-при Бахрейна, несмотря на просьбу из боксов ничего не предпринимать на протяжении ближайших двух кругов.



«Я не удивлён. Было вполне очевидно, что он был намного быстрее в тот момент. Я бы мог обогнать его обратно на следующей прямой, но я рассудил, что в итоге и я потеряю больше времени, и он потеряет больше времени. В воскресенье гонка пошла не по моему сценарию, так что в тот момент не было никакого смысла мешать выступлению Шарля», — приводит слова Феттеля Planet F1.

Леклер объяснил, почему не послушал команду и обогнал Феттеля