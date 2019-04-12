Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Стролл помешал Феттелю и Райкконену по ходу второй практики в Китае

Стролл помешал Феттелю и Райкконену по ходу второй практики в Китае
Авто / Формула-1

Канадский гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл не поделил трассу в Шанхае с целым рядом гонщиков по ходу второй тренировки Гран-при Китая Формулы-1, когда все пилоты работали на длинных сериях кругов. Сначала Стролл долгое время не пропускал вперёд гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля. Немец сказал своей команде по радио: «Не знаю, что делает „Форс Индия“. В пятницу они сражаются даже сильнее, чем в воскресенье!».

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.

Затем позади Стролла оказался финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен. Лэнс не стал пропускать и его. Райкконен, в отличие от Феттеля, не стал по радио комментировать действия коллеги.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент