Квят: из-за замены двигателя были в роли догоняющих

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Китая. Он пропустил часть второй практики из-за замены двигателя.



«Первая тренировка была очень продуктивной. Мы проехали все круги, которые запланировали, и мы были очень довольны нашей конкурентоспособностью. Во второй тренировке мы потеряли некоторое время из-за замены силовой установки, которую сделали в целях предосторожности. Из-за этого мы были в роли догоняющих, когда я смог выехать на трассу. Все были на длинных сериях кругов, так что я провёл большую часть времени в трафике. Несмотря на всё это, мы вполне довольны тем, где находимся. Нам просто нужно продолжать работать с прицелом на субботу», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».