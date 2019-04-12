Райкконен: для меня Формула-1 — хобби

Чемпион мира Формулы-1 2007 года Кими Райкконен, которому в октябре исполнится 40 лет, проводит 17-й сезон в «Больших призах». На данный момент финн является самым возрастным участником чемпионата. По его словам, сейчас он уже воспринимает Формулу-1 как хобби.

«Нет никаких секретов, чтобы мотивировать себя. Для меня Формула-1 в большей степени хобби, и, вероятно, именно потому выступать по-прежнему весело. Я просто пытаюсь делать то, что умею. Когда я начну чувствовать, что не демонстрирую ожидаемых результатов, начну искать новое хобби», — приводит слова Райкконена Sport24.co.za.

В нынешнем сезоне Кими Райкконен выступает в составе «Альфа Ромео». Контракт с командой рассчитан до завершения 2020 года.