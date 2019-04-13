Феттель — об истечении времени в Q3: такое ощущение, что другие были не в курсе

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал ситуацию, сложившуюся в концовке третьего сегмента квалификации гран-при Китая, в которой сразу четыре пилота не успели попасть на финальную попытку до клетчатого флага, а Макс Ферстаппен выразил недовольство действиями Феттеля, обогнавшего его в ходе прогревочного круга.



«Очевидно, что все выбрали одно время, так что все мы оказались в одном и том же месте. Если ты в конце этого «поезда», тебе приходится довольно трудно. Когда команда сказала мне, что есть запас всего десять секунд, чтобы пересечь линию вовремя ещё для одной попытки, то пришлось задуматься.



Не знаю, говорили ли другим, что если бы они разогнались, как я, то все бы успели. Но, очевидно, для меня приоритетом было успеть пойти на круг. Было такое ощущение, что другие были не в курсе», — приводит слова Феттеля PlanetF1.