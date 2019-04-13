Хорнер: Макс попробовал создать отрыв от Феттеля, и его прошли оба «Рено»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая.



«Квалификация получилась для команды разочаровывающей в одном отношении и позитивной в другом. Ободряет, что обе машины на третьем ряду, особенно в случае с Пьером, который повторил свой лучший квалификационный результат в карьере, но разочаровывает, что мы не смогли побороться за третье место.



Обе машины прошли в третий сегмент, Макс и Пьер шли четвертым и шестым после первой попытки. Затем Макс оказался на хорошей позиции, между двух «Феррари», перед финальной попыткой, но, к сожалению, когда все замедлились в последней шпильке, его обогнал Себастьян. Он попытался создать дистанцию от Себастьяна, и его прошли оба «Рено». К тому моменту он потерял достаточно времени, чтобы стать первым, кто увидел клетчатый флаг. К сожалению, это помешало и Пьеру, и в итоге обе машины упустили финальную попытку.



Отрыв от лидеров существенно меньше, чем в Бахрейне, так что мы можем провести сильную гонку», — приводит слова Кристиана Хорнера официальный сайт команды.