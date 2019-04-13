Джовинацци в квалификации испытывал те же проблемы, что Леклер в Бахрейне

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци не смог проехать в квалификации Гран-при Китая ни одного быстрого круга. Когда итальянец выехал на трассу на быстрый круг, в работе его силовой установки была зафиксирована неисправность. Руководство команды попросило Антонио вернуться в боксы, после чего его выступление в квалификации завершилось.

Как оказалось, мотор, используемый Джовинацци, испытывал проблемы с работой цилиндра. Та же самая неисправность помешала на Гран-при Бахрейна одержать победу пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру.

В канун этапа в Шанхае руководство «Феррари» предлагало своим клиентам заменить компоненты управляющей электроники мотора, однако в «Альфа Ромео» отказались от этой идеи, сославшись на нехватку времени, сообщает Autosport.

«В „Феррари“ предлагали нам установить новый блок, но у нас не было на это времени. Мы поменяем необходимые компоненты, но они будут в той же спецификации. Нам нужно извиниться перед Антонио. Беру всю ответственность за произошедшее на себя, это моя вина», — сказал руководитель команды Фредерик Вассёр.