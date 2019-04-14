Видео столкновения Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в официальном твиттер-аккаунте серии видеоповтор столкновения российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята с двумя представителями «Макларена» — Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом в ходе первого круга Гран-при Китая. Видеозапись показывает, что на выходе из шестого поворота Квяту пришлось слегка выравнивать свой болид, смещая его в левую сторону. После этого колёса машин Сайнса и Квята соприкоснулись. Дестабилизированный болид Квята снесло в сторону Норриса, и Ландо подскочил на переднем левом колесе «Торо Россо».

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.

Стюарды Формулы-1 признали Квята единственным виновником аварии и оштрафовали россиянина проездом по пит-лейну.