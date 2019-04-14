Хюлькенберг: похоже, что проблема связана с MGU-K. Разочаровывающая гонка

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями от гонки Гран-при Китая. Немец не сумел финишировать из-за технических неисправностей, преодолев лишь треть дистанции.

«Очевидно, что это была очень разочаровывающая гонка. Старт получился сложным, я потерял позицию, и было сложно следовать за машинами впереди. После пит-стопа попал в определённый трафик, а затем почувствовал потерю мощности.

Мы сделали всё, чтобы устранить трудности, так как было похоже на проблему с программным обеспечением, но это было невозможно, так что пришлось сойти. Изучаем случившееся, но, похоже, проблема связана с MGU-K. Нам есть над чем поработать перед следующей гонкой, но мы всё детально изучим и вернёмся сильнее", — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба команды.