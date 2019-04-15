Абитебуль: сокращение отставания от топовых команд – работа на долгие годы

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль считает, что его команде придётся ещё долго работать, чтобы догнать три лидирующих команды.

«У Хюлькенберга возникли проблемы с MGU-K. Это сложная ситуация, значит, мы ещё не смогли преодолеть проблемы с надёжностью. Проблема возникла с программным обеспечением, она связана со всеми изменениями, которые мы вносили в начале сезона из-за неполадок.

Очки Риккардо? Это хорошо для команды, но всё равно гонка расстроила. Мы можем забыть о Бахрейне и Мельбурне, но нужно становиться лучше в некоторых аспектах.

Пока что мы не так быстры, как хотелось бы, нужно работать дальше, а не возмущаться. Сокращение отставания от топовых команд — работа на долгие годы», — цитирует Абитебуля Auto Hebdo.