Менеджер «Альфа Ромео» Цендер: работа с Райкконеном приносит удовольствие

Менеджер «Альфа Ромео» Беат Цендер заявил, что получает удовольствие от совместной работы с пилотом команды Кими Райкконеном. Зендер и Райкконен уже работали вмсте в 2001 году, когда финский гонщик дебютировал в Формуле-1 в составе «Заубера».

«Работа с Кими мне в удовольствие. Он всегда полностью выкладывается. Сейчас Кими возглавляет Лигу-В», — приводит слова Зендера GrandPX.News.

По мнению руководителя команды Фредерика Вассёра, ситуация в ближайшие годы не изменится. Как отметил Вассёр, задачей «Альфа Ромео» является удержание позиций в середине таблицы Кубка конструкторов.

Отметим, что после трёх гонок сезона «Альфа Ромео» занимает пятое место, уступая «Рено», «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседесу».