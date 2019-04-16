Эксперт BBC считает, что «Феррари» испортила гонку Леклеру в Китае

Известный эксперт BBC Эндрю Бенсон выразил мнение, что «Феррари» несправедливо поступила с Шарлем Леклером во время Гран-при Китая, приказав ему пропустить вперёд Себастьяна Феттеля. В итоге Леклер, занимавший третье место, упустил шанс на подиум, финишировав лишь пятым.

«Я не говорю, что решение о пропуске вперёд Феттеля обязательно было неправильным. Но факт в том, что в тот момент для меня не было никаких свидетельств превосходства Феттеля в скорости. В итоге «Феррари» полностью испортила гонку Леклеру. Считаю воздействие на гонку для двух пилотов «Феррари» непропорциональным.

Было ли решение верным? На мой взгляд, нет. После обгона Феттель отдалялся от Леклера ничуть не быстрее, чем до этого Леклер от Феттеля. Во время девятого круга Леклер отставал от Боттаса на 2,9 секунды. Во время 15-го круга отставание Феттеля уже составляло 7,4 секунды», — цитирует эксперта Daily Express.