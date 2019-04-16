Хорнер отметил прогресс шасси «Ред Булл» и ожидает обновлений «Хонды»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги Гран-при Китая. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал четвёртым, а его партнёр по команде Пьер Гасли финишировал на шестом месте, получив бонус за самый быстрый круг.

Хорнер заявил, что результат команды в Китае указывает на правильный путь «Ред Булл». Он отметил хорошую скорость болида на первом и втором секторах трассы, где много поворотов. В то же время на третьем секторе с его длинной задней прямой «Ред Булл» отставал от конкурентов.

«Нам удалось вклиниться между болидами «Феррари», и мы приблизились по скорости к «Мерседесу». От текущей ситуации до середины сезона будет эффект гармошки, мы будем оказываться то ближе к лидерам, то дальше.

Не думаю, что наша машина была быстрее, чем «Феррари». Поэтому для того, чтобы обогнать хотя бы одну из их машин, нам нужно было сделать два пит-стопа», — приводит слова Хорнера Autosport.

Кроме того Хорнер сообщил о грядущих обновлениях «Хонды», которые могут быть представлены уже в Азербайджане.