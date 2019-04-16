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«Ред Булл» установит более мощный мотор перед Гран-при Азербайджана

«Ред Булл» установит более мощный мотор перед Гран-при Азербайджана
Авто / Формула-1

Команда «Ред Булл» установит новый мотор на болид перед Гран-при Азербайджана в Баку. Консультант команды по автоспорту Хельмут Марко заявил, что изначально установку более мощного двигателя планировалось провести во время шестой гонки сезона в Монако.

«Хорошая новость от «Хонды». В Баку мы получим ещё 20 лошадиных сил», — цитирует Марко De Telegraaf.
По мнению руководителя команды Кристиана Хорнера, обновление двигателя поможет «Ред Булл».

«Хонда» добивается прогресса в плане мощности. В производстве находятся несколько деталей, которые должны нам помочь в ближайшем будущем», — сказал Хорнер.

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен посетовал на то, что его болид уступает в скорости машинам «Феррари» и «Мерседеса». В текущем сезоне Ферстаппен пока не поднимался выше третьей строчки.

Ферстаппен: проблема «Ред Булл» не в «Хонде»
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