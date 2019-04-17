Ферстаппен: было бы преувеличением сказать, что я расстроен гонкой в Китае

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги Гран-при Китая. В Шанхае голландец занял четвёртое место. В нынешнем сезоне Ферстаппен ещё не поднимался выше третьей строчки.

«Мы добились хорошего результата в Китае. Но во время самой гонки было не так много всего интересного. Не могу сказать, что я расстроен гонкой, это было бы преувеличением. Но у нас были проблемы со скоростью, её не хватало. При этом нужно набирать как можно больше очков.

Впереди нас ждёт длинный сезон. Надеюсь, что после обновлений нам удастся улучшить результаты», — цитирует Ферстаппена Ziggo Sport.

Напомним, победителем Гран-при Китая стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место занял его партнёр по команде Валттери Боттас, третьим финишировал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.