Тост: Албон провёл фантастическую гонку в Китае, советовал ему быть агрессивным

Руководитель команды «Торо Россо» Франц Тост заявил, что посоветовал пилоту Александеру Албону действовать более агрессивно во время Гран-при Китая. Новичок Формулы-1 в итоге занял 10-е место.

«Алекс провёл фантастическую гонку и набрал очко во второй раз. Я очень доволен его выступлением и тем, как он управлял машиной. Он провёл безупречную гонку без каких-либо инцидентов. Его обгоны и манёвры были очень хорошими.

Албон заслужил очко, с пятницы он демонстрировал отличную работу. В субботу он был очень быстр, но затем, к сожалению, сошёл с трассы.

Я сказал ему, чтобы он действовал агрессивно. Стратегия заключалась в двух пит-стопах. Но шины «софт» сработали очень хорошо, поэтому мы решили сделать один пит-стоп», — цитирует Тоста Motorsport.