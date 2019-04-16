Росберг — о выступлении Албона в Китае: он занял 10-е место, а Квят разбил болид

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мнением о выступлении пилотов «Торо Россо» Даниила Квята и Александера Албона на Гран-при Китая, отметив серьёзный прогресс Албона, случившийся на фоне проблем напарника по команде.

«Хочу сказать о пилоте дня на Гран-при Китая — Александере Албоне. Он делает то, что и должен делать молодой пилот в Формуле-1. Приходя в Ф-1, нужно показывать себя, обращать на себя внимание людей, и это то, что у него получается. То, что он стал пилотом дня, — очень здорово.

Албон стартовал с пит-лейна, совершил несколько обгонов и финишировал на десятом месте, в то время как его напарник по команде разбил болид. Возможно, Квят не был виноват в аварии на все сто процентов, но как бы то ни было, он всё-таки столкнулся с другими пилотами», — рассказал Росберг в блоге на своём официальном канале в YouTube.