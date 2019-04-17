Хюлькенберг недоволен уровнем надёжности болида «Рено»

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг выразил недовольство уровнем надёжности болида.



«Проблемы с программным обеспечением — это плохие новости. Нам нужно продолжать идти в ногу с остальными командами, поскольку от этого зависят наши результаты и количество набранных очков. Нужно как можно быстрее внести изменения. В Китае я снова потерял мощность, проблема никуда не делась. Похоже, она снова связана с модулем MGU-K.



Следовать в Китае за другим болидом было невозможно, в поворотах я просто скользил. У всех был одинаковый темп, так что вести гонку было сложно. Затем у меня был долгий пит-стоп, и я вернулся на трассу в паровозик. Было очень сложно возвращать позиции», — приводит слова Нико Хюлькенберга GPToday.