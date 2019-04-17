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Феттель: польза от командной тактики? Спросите лучше Хэмилтона

Феттель: польза от командной тактики? Спросите лучше Хэмилтона
Авто / Формула-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель жёстко отреагировал на вопрос о применении командной тактики на Гран-при Китая, когда команда попросила Шарля Леклера пропустить Себастьяна.

«Польза от командной тактики? Спросите лучше Хэмилтона. Мы не в первый раз видим подобное. Маттиа Бинотто сказал уже, что команда делала всё, чтобы угнаться за Валттери Боттасом. Очень жаль, что мы не смогли приехать третьим и четвёртым.

Я хочу обгонять Шарля, Леклер хочет опережать меня. В Бахрейне он был быстрее. Но там была более простая ситуация и было легче обгонять. Я думаю, что нет смысла продолжать развивать эту тему, учитывая то, как журналисты умеют интерпретировать ответы», — приводит слова Себастьяна Феттеля PlanetF1.

Напомним, Феттель финишировал в Китае на третьей позиции, Шарль Леклер пришёл к финишу пятым.

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