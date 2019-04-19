Хюлькенберг: совсем скоро Риккардо доставит мне неприятностей

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг уверен, что Даниэль Риккардо скоро адаптируется в команде и сможет навязать ему борьбу.



«Даниэлю всё ещё нужно привыкнуть к машине, к команде. Это всегда занимает чуть больше времени, чем все предполагают, особенно когда вы меняете более быстрый болид на немного худший, здесь всё иначе. Это другой тип гоночного мышления, борьба в середине пелотона отличается от борьбы за лидерство.



Он всё ещё привыкает к этому, адаптируется, но я уверен, что совсем скоро Риккардо доставит мне неприятностей», — приводит слова Нико Хюлькенберга Sky Sports.



По итогам первых трёх этапов Формулы-1 оба пилота «Рено» набрали по шесть очков, один раз попав в очковую зону на седьмую строчку. Хюлькенберг финишировал седьмым на этапе в Австралии, а Риккардо — в Китае.