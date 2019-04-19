Палмер: в любом инциденте с участием Квята его сразу назначают подозреваемым

Экс-пилот Формулы-1 Джолион Палмер поделился впечатлениями от инцидента, случившегося на старте Гран-при Китая между пилотом «Торо Россо» Даниилом Квятом и гонщиками «Макларена» Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом. По мнению британца, авария на старте была не более чем гоночным инцидентом.

«Это гоночный инцидент, то, что типично для старта гонки. Думаю, штраф для Квята — невероятно жёстокое наказание. Решение стюардов стало следствием репутации Даниила, ведь его называют „торпедой“. В любом инциденте с его участием его немедленно назначают подозреваемым», — сказал Палмер в видео, размещённом на официальном канале Формулы-1 в YouTube.

Напомним, что Квят не сумел финишировать в гонке Гран-при Китая.