Осима после гонки Суперформулы оштрафован на 30 секунд, Маркелов стал 10-м

Сегодня, 21 апреля, на автодроме «Сузука» состоялась первая гонка сезона Суперформулы. По её итогам первое место досталось Нику Кэссиди. Дебютант серии, пилот команды LeMans Артём Маркелов после старта с двадцатого места пересёк финишную черту одиннадцатым.

Однако после завершения гонки результаты этапа были пересмотрены. Напарник Маркелова по команде Казуя Осима был оштрафован на 30 секунд, что повлияло и на позицию Артёма. Он переместился на десятое место, в то время как Осима стал двенадцатым. Тем не менее попадание в топ-10 не принесло Маркелову очков. В Суперформуле баллы начисляются пилотам, финишировавшим в топ-8.

После перестановки, связанной со штрафом Осимы, на восьмое место взобрался пилот молодёжной программы «Ред Булл» Дэниел Тиктум.