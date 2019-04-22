Андерсон не согласен со словами Росберга о проблемах «Феррари» с аэродинамикой

Технический эксперт Гэри Андерсон не согласен с мнением Нико Росберга о том, что у «Феррари» есть проблемы с аэродинамическим пакетом.



«Я понимаю Нико Росберга, но не согласен с ним. Трасса в Барселоне очень разнообразная и требовательная к различным аспектам болида. Не зря предсезонные испытания проводятся именно там. Тот болид, что быстрее других, на этой трассе будет доминировать на большинстве этапов.



У всех команд есть своя золотая середине в вопросах баланса. Я считаю, что у «Феррари» достаточно прижимной силы. Однако не на всех трассах в начале сезона им удалось раскрыть свой потенциал. В Бахрейне им это удалось, однако Леклера подвела техника, а Феттель проявил излишний энтузиазм», — приводит слова Андерсона Autosport.