Вассёр: Кими обращает внимание на каждую мелочь, новичкам стоит у него поучиться

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр высоко оценил подход Кими Райкконена к гонкам, отметив, что финский гонщик подмечает и работает над каждой мелочью в ходе уик-энда.



«Думаю, что не только Джовинацци может учиться у Кими Райкконена, но и все другие новички из младших серий. В Формуле-1 есть огромное количество вещей, которыми нужно управлять одновременно в сравнении с другими сериями. Нельзя где-то просто расслабиться и забыть о деталях.



Подход Кими в том, чтобы обращать внимание на каждую мелочь. На прошлой неделе он приехал в офис и сам нарисовал форму педали газа, потому что его не устраивал предыдущий вариант. Такой подход впечатляет.



Он не относится ни к чему легко, он полностью предан своему делу и сосредоточен. Можете поговорить с инженерами — они сомневаются, что у Кими бывают выходные», — приводит слова Фредерика Вассёра Racer.