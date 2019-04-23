Легенда «Дакара» 77-летний Сугавара больше не выйдет на старт марафона

77-летний японский гонщик Йосимаса Сугавара объявил, что не примет участия в ралли-марафоне «Дакар-2020» в Саудовской Аравии. Заводской пилот «Хино» принимал участие в «Дакаре» с 1983 года, не пропустив ни одного года. Первые два года он выступал на мотоцикле, ещё семь раз — на автомобиле, после чего пересел на грузовик. Йосимаса добирался до финиша 29 раз, его лучший результат — шесть вторых мест. Выступления на «Дакаре» продолжит его сын — Терухито Сугавара.



«Моё испытание „Дакаром“ завершено гонкой в январе 2019 года. Я передаю управление командой моему сыну Терухито, и пусть он выбирает нового гонщика. Мы выступали на „Дакаре“ с 1983 года, а вместе с „Хино Моторс“ — с 1992-го. Каждый год я следовал принципу „доберись до цели и начинай готовиться к следующему ралли“. То, что я смог продолжать так долго, — следствие всей вашей поддержки, за которую я очень признателен. Я покидаю „Дакар“, но не собираюсь завершать карьеру. Я надеюсь, что в будущем у меня будут новые испытания», — отметил Сугавара-старший.