Гасли: в Баку повышается адреналин, там нет права на ошибку

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли заявил, что с нетерпением ждёт Гран-при Азербайджана.

«Я всегда с нетерпением жду уик-энда Гран-при. Готовлюсь к четвёртому Гран-при, мы возвращаемся в Европу. Я действительно взбудоражен перед гонкой, потому что трасса в Баку является уличной. На таких трассах всегда сложнее выступать, там нет права на ошибку. Во время таких гонок повышается адреналин, что всегда хорошо для пилотов.

Сама трасса классная и очень требовательная в плане мастерства пилотов. На этом треке самая длинная прямая с большим количеством зон для обгона, поэтому гонка бывает сверхинтересной.

Когда я выступал в Формуле-2, стартовал в Баку с последнего места. В итоге мы сражались с Джовинацци до конца, я в итоге стал вторым. Постепенно я прогрессирую. Было здорово записать в актив самый быстрый круг в Китае. Посмотрим, что принесёт очередной уик-энд», — цитирует Гасли пресс-служба «Ред Булл».