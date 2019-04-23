Harley-Davidson стал спонсором команды Формулы-Е

Выступающая в чемпионате Формулы-Е команда Envision Virgin Racing и производитель мотоциклов Harley-Davidson объявили о заключении спонсорского контракта. Об этом сообщает MotorSport Week.
Сотрудничество уже вступило в силу и продлится ближайшие несколько лет. Уже на ближайшем этапе в Париже Harley-Davidson будет присутствовать в качестве партнёра команды.
Интересно, что начало сотрудничества с командой, выступающей в электросерии совпадает со скорым выходом LiveWire – первого серийного мотоцикла Harley-Davidson, работающем на электромоторе.
Envision Virgin Racingзанимает второе место в командном зачете Формулы-Е, на семь очков отставая от DS Techeetah. Гонщиками команды являются Робин Фрейнс и Сэм Бёрд.