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Harley-Davidson стал спонсором команды Формулы-Е

Harley-Davidson стал спонсором команды Формулы-Е
Авто / Америка/WEC/Формула-Е

Выступающая в чемпионате Формулы-Е команда Envision Virgin Racing и производитель мотоциклов Harley-Davidson объявили о заключении спонсорского контракта. Об этом сообщает MotorSport Week.

Сотрудничество уже вступило в силу и продлится ближайшие несколько лет. Уже на ближайшем этапе в Париже Harley-Davidson будет присутствовать в качестве партнёра команды.

Интересно, что начало сотрудничества с командой, выступающей в электросерии совпадает со скорым выходом LiveWire – первого серийного мотоцикла Harley-Davidson, работающем на электромоторе.

Envision Virgin Racingзанимает второе место в командном зачете Формулы-Е, на семь очков отставая от DS Techeetah. Гонщиками команды являются Робин Фрейнс и Сэм Бёрд.

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