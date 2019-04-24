Гонщик РСКГ объяснил, как попал в телетрансляцию Гран-при Бахрейна

Гонщик команды «Лада Спорт Роснефть» Михаил Грачёв прокомментировал тот факт, что во время гонки Гран-при Бахрейна Формулы-1 в какой-то момент в официальной телевизионной трансляции показали именно его.



«У меня контракт с ребятами, организующими паддок-клуб для VIP-гостей в Формуле-1. Мы целой командой выступаем в роли экспертов, которые объясняют гостям, что происходит в мире Формулы-1. Водим экскурсии в боксы, во время гонки выезжаем на разные участки трассы, чтобы рассказывать, что, где и как. Что касается того эпизода, когда я попал в кадр, то я разговаривал с операторами и сказал, что я здесь на работе, а гости — они там, их снимайте. Мне пообещали, что я не попаду в прямую трансляцию, но в итоге операторы ходили вокруг арабов и, видимо, они как-то не „зашли“ им, а меня в итоге показали. Что есть, то есть, но я за этим вниманием не стремился — так получилось случайно», — рассказал Грачёв в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Также гонщик «Лады» прокомментировал регулярное применение командной тактики в «Феррари»: «В Формуле-1 сейчас всё так, как и было всегда. Это мир больших денег и больших команд. Обидно было за Леклера в Бахрейне и в Китае, когда глупая командная тактика подвела Шарля. Но это „Феррари“ — все к этому привыкли. В принципе, Феттель не оправдывает те ожидания, которые на него возлагали. Такой аванс Себастьяну надо оправдывать, а пока этого нет и команда пытается ему помочь».