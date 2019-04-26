Хэмилтон — о сравнении с Сенной: не сравниваю себя ни с кем

Пятикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал сравнения с трёхкратным чемпионом «Королевских гонок» Айртоном Сенной, который погиб в 1994 году во время Гран-при Сан-Марино. Ранее Хэмилтона и Сенну сравнил бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер.

«Я не сравниваю себя ни с кем, не следует никого сравнивать и вам. Каждый человек — уникален», — написал Хэмилтон в сториз своего «инстаграма» в ответ на вопрос одного из подписчиков.

Британец лидирует в зачёте в нынешнем сезоне, выиграв две гонки из трёх.

Сегодня, 26 апреля, Хэмилтон принимает участие в свободных практиках Гран-при Азербайджана. Первая тренировка была досрочно завершена из-за аварии с участием пилота «Уильямса» Джорджа Расселла. После этого Хэмилтон в своём «твиттере» написал, что у него теперь будет больше времени на просмотр «Игры престолов».